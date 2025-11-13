إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ (أسماء)



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة نارية على طريق "قلين- دسوق" بالقرب من وحدة مرور قلين بناحية قرية البكاتوش، في نطاق مركز قلين بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 4 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قلين التخصصي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات مستشفى قلين التخصصي أن المصابين هما: "محمد. ر. م"، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"إبراهيم. م. ع"، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و"أحمد. إ. خ"، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طوله 20 سنتميترًا، و"زياد. ش. خ"، مصابًا بكسر بالساق اليمنى.