جثتان و9 مصابين.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طريق فوه بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجل مستشفى فوه للتأمين الصحي في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين، وارتفاع عدد المصابين إلى 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين أجرة على طريق فوه - دسوق أمام قرية السالمية التابعة لمركز فوه.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، وصول 9 مصابين بإصابات مختلفة إلى قسمي الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه للتأمين الصحي، ومستشفى دسوق العام نتيجة الحادث، بالإضافة إلى حالتي وفاة تم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي.

وتبين من سجلات مستشفى فوه للتأمين الصحي مصرع محمد محمد الطنطاوي، 40 عامًا، يقيم بقرية السالمية التابعة لمركز فوه، وحسن فريد حسن الشيخ، 57 عامًا، يقيم بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق.

كما أصيب كل من: أحمد.ع.ح، 57 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكسر بعظمة العضد الأيسر، وجرح طوله 15 سنتيمترًا بفروة الرأس.

سامي.ر.ا، 27 عامًا، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نورا.ع.ز، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

باتعة.ا.ع، 62 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى.

السيد.ع.ع، 22 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وائل.ع.، 24 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

آمال.م.ط، 57 عامًا، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

أسماء.م.ع.ش، 22 عامًا، مصابة بكسور في الذراع وجرح بالرأس.

أحمد.م.م.ا، 33 عامًا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.