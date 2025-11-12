بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة كبوت داخل ترعة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة كبوت داخل ترعة بقرية الكلاحين قفط بجنوب محافظة قنا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: مديحة محمد إسماعيل، 25 عامًا، جرح قطعي بالجبهة والأنف وكدمات بالصدر، جودي عبدالناصر علي، 8 أعوام، جروح وكدمات، تقوى أحمد ربيع، 3 أعوام، جروح وكدمات، كريمة الدوح شحات، 38 عامًا، جروح وكدمات، سميحة محمد إسماعيل، 26 عامًا، جروح وكدمات، عبدالراضي ماهر علي، 4 أعوام، جروح وكدمات، عزة إسماعيل محمد، 9 أعوام، جروح وكدمات، جنا رمضان سعيد، 9 أعوام، جروح وكدمات، شاذلي محمد أحمد، 42 عامًا، جروح وكدمات، مروة عيد بخيت، 9 أعوام، جروح وكدمات، دينا علي محمد، 16 عامًا، جروح وكدمات، إبراهيم محمود محمد، 27 عامًا، جروح وكدمات.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة كبوت داخل ترعة بقرية الكلاحين بمركز قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.