للمرة الرابعة.. تكريم منتخب جامعة بنها لخماسي كرة القدم (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم الفائز للمرة الرابعة على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي نظمتها جامعة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للمنتخب على تميزه الرياضي، مشيدًا بأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الفعّالة في البطولات والتواصل مع طلاب الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 15 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، وهي: وزارة التعليم العالي، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بني سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، وجامعة قنا.