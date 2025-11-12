محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، جثة شاب من أسفل عقار بشارع الشوربجي بحي الجمرك، عقب انهياره بعد بلاغ عن وجود شخص مفقود تحت الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا يفيد بوجود تصدعات خطيرة في العقار، فانتقل الدكتور محمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسؤولو حي وقسم شرطة الجمرك إلى الموقع.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم مكون من 8 طوابق ومأهول بالسكان، وكانت التصدعات تهدد بانهياره، فجرى إجلاء السكان وإخلاء المبنى بالكامل، إلا أنه انهار بعد دقائق دون وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، ورد بلاغ من أصدقاء شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، أكدوا فيه أنه مقيم بالعقار المنكوب ولم يذهب للعمل اليوم، وهاتفه المحمول مغلق طوال الوقت.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وشرعت في رفع الأنقاض حتى تم العثور على جثة الشاب المفقود، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى فرض طوق أمني حول موقع الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراجعة حالة العقارات المجاورة لضمان السلامة العامة.