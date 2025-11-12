إعلان

بالصور- ترام الإسكندرية يصطدم بسيارة ملاكي في مزلقان سان ستيفانو

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:27 م 12/11/2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


شهد مزلقان سان ستيفانو شرقي الإسكندرية اصطدام ترام الرمل بسيارة ملاكي، وذلك دون حدوث إصابات.


تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ترام الرمل وسيارة ملاكي.


وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدم ترام الرمل بسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "س ن ف 9529" تقودها سيدة، وذلك دون حدوث إصابات.
ووفقًا لمصدر في هيئة النقل العام، جرى عمل محضر تصالح بين الطرفين، وجاري إنهاء الإجراءات القانونية.

ترام الإسكندرية سيارة ملاكي مزلقان سان ستيفان

