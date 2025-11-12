إعلان

بتكلفة 147 مليون جنيه.. تنفيذ 1143 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك" بالإسكندرية(صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:01 م 12/11/2025
    مشروعات ضمن مبادرة مشروعك بالإسكندرية (5)
    مشروعات ضمن مبادرة مشروعك بالإسكندرية (2)
    مشروعات ضمن مبادرة مشروعك بالإسكندرية (4)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ 1143 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، بتكلفة 147 مليون و327 ألف جنيها، ما ساهم في توفير 2946 فرصة عمل للشباب منذ بداية إطلاق المبادرة بالإسكندرية في 2015.
وأشار المحافظ إلى دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل المشاريع المنزلية والأنشطة المختلفة ضمن المبادرة بواقع 277 سيدة بإجمالي مبالغ 24 مليون و216 ألف جنيه، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على إقامة المشروعات الصغيرة.
وقال خالد، إنه جرى تنظيم 43 معرضًا لعرض منتجات أصحاب المشروعات المشاركين في المبادرة والتسويق لها، وإقامة 136 ندوة لتعريف المواطنين بالمبادرة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى إقامة 11 ورشة عمل بالأحياء والاشتراك في 246 قافلة خدمية موجه إلى المناطق الأشد احتياجًا.
يشار إلى أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى إقامة مشروعات بكافة المجالات سواء "الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية"، ومساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل.
وتعطي المبادرة الشباب رخصة مؤقته تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء اجراءات الرخصة النهائية للمشروع، فضلًا عن المساهمة في حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم.

مبادرة مشروعك بالإسكندرية الإسكندرية

