انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الثالثة في الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار محمد مصطفى علي، عن الحصر العددي للدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور.

وجاء الحصر العددي المعلن كالتالي: بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 148,178 ناخبًا، منها 11,984 صوتًا باطلًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 136,126 صوتًا.

وحصل المرشح طه عبد التواب عبد الجليل (حزب مستقبل وطن) على 59,560 صوتًا، والمرشح حمادة محمد سليمان عودة، وشهرته حمادة سليمان (حزب النور) على 47,601 صوتًا، والمرشح منجود محمد عبد القوى، وشهرته منجود الهواري (حزب حماة الوطن) على 34,279 صوتًا.

كما حصل المرشح حازم فايد عبد الله على 26,718 صوتًا، وحمد محمود حمد عبد القادر، وشهرته حمد دكم على 27,898 صوتًا، وطاهر عبد العليم زكريا على 22,889 صوتًا، وربيع محمد كمال على 20,830 صوتًا.

وحصل المرشح محمد ثابت عبد المجيد الجمال على 19,276 صوتًا، وأحمد مصطفى عبد الواحد على 19,664 صوتًا، ومحمد فرغلي شعبان على 14,314 صوتًا، وسيف الدين أحمد سعيد ضاوي على 13,430 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.