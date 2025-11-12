بعد شكاوى من الزحام.. محافظ الدقهلية يتفقد الطريق الدائري بالمنصورة

الدقهليةـ رامي محمود:



أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على الطريق الدائري بنطاق مركز المنصورة، للتأكد من مستوى الخدمات، رافقه خلالها المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة.



وحرص محافظ الدقهلية خلال الجولة على متابعة الحركة المرورية والتأكد من انسيابها بشكل طبيعي،بعد شكاوى من الازدحام أعلى كوبري الجامعة وصينية ميت خميس بالإضافة إلى التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال رفع تجمعات القمامة بالطريق وتكثيف أعمال النظافة على الجانبين ورفع أي مخلفات هدم أو بناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.



والتقى محافظ الدقهلية خلال جولته ببعض المواطنين، واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة متطلباتهم، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أسباب شكواهم، مشيرا إلى أن العمل الميداني هو السبيل للوقوف على جودة الخدمات وحل المشكلات.



وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي في جميع مراكز ومدن المحافظة لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.