أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبًا لموجة الأمطار المتوقعة على كافة أنحاء المحافظة، وذلك تزامنًا مع نوة "المكنسة".

وأشارت الشركة، في بيان إلى أنه جرى نشر السيارات والبدالات منذ الساعة 7 مساء أمس، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش المطابق، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة المكنسة" في السطور التالية:

- تأتي في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 16 نوفمبر.

- تستمر نوة المكنسة غالبًا لنحو 4 أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

- سُميت المكنسة لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين.

- يعقب "المكنسة" نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

يشار إلى الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.