سقط من فوق المقطورة.. مصرع عامل نظافة في حادث أليم بالمنوفية

لقي عامل نظافة تابع لرئاسة مدينة الشهداء في محافظة المنوفية، مصرعه، إثر سقوطه بشكل مفاجئ أثناء استقلاله مقطورة جرار وسيره في أحد شوارع مدينة الشهداء.

وعقب سقوطه تبين تعرضه إصابة مباشرة في الرأس ونقل على إثرها إلى مستشفى الشهداء العام، ورغم محاولات الأطباء إسعافه وإنعاش قلبه إلا أنه فارق الحياة.

وكشف مصدر لموقع مصراوي أن الفقيد يُدعى "محيي الدين مسلم" 55 عامًا، مقيم بقرية بشتامي التابعة بدائرة مركز الشهداء، وعقب انتهاء تصاريح الدفن، شيع الأهالي جثمانه وسط حالة من الحزن.