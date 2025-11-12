بالأرقام.. الحصر العددي للدائرة الرابعة في انتخابات النواب بسوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الرابعة شمالي محافظة سوهاج، والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي للأصوات الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل كل من المرشحين الآتي ذكرهم على أعلى الأصوات وهم، مصطفى حسين أبو دومة 51,749 صوتًا، نشأت فؤاد عباس 44,931 صوتًا، إبراهيم خليفة أبو دوح 44,579 صوتًا، سعد الدين يونس 36,206 صوتًا، عمرو عويضة 35,684 صوتًا، عماد الجيلاني 34,651 صوتًا.

جدير بالذكر أنه مخصص للدائرة الرابعة في انتخابات النواب بسوهاج 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.