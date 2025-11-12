انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الأولى في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك، الحصر العددي للأصوات.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 106 آلاف و473 ناخبًا، منهم 14 ألفًا و404 أصوات باطلة، و92 ألفًا و69 صوتًا صحيحًا.

وحصل المرشح محمد محمود عبدالقوي (حزب مستقبل وطن) على 46 ألفًا و30 صوتًا.

وحصل المرشح سيد أحمد سلطان (حزب الشعب الجمهوري) على 41 ألفًا و342 صوتًا.

كما حصل المرشح علي أيوب علي صالح (مستقل) على 39 ألفًا و257 صوتًا.

وحصل المرشح محمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ، وشهرته محمد ربيع العمدة (حزب الجبهة الوطنية)، على 35 ألفًا و257 صوتًا.

وحصل المرشح محمد فؤاد زغلول (حزب الوعي) على 28 ألفًا و251 صوتًا.

وحصل المرشح أحمد جابر عبد المجيد (مستقل) على 15 ألفًا و253 صوتًا.

كما شملت عملية الحصر حصول المرشح محمد جمعة عرفة على 14 ألفًا و909 أصوات.

وحصل المرشح وائل محمد منصور على 13 ألفًا و473 صوتًا.

وحصلت المرشحة صباح السيسي على 9 آلاف و774 صوتًا.

وحصل المرشح محمد علي إبراهيم على 4 آلاف و939 صوتًا.

وحصل المرشح أحمد تيسير مخيمر على 4 آلاف و168 صوتًا.