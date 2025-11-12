الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداول للتعدي على فتاة بمدخل عقار

محافظ أسيوط: إقبال كثيف يمدد التصويت في 30 لجنة فرعية حتى آخر ناخب (فيديو)

السويس- حسام الدين أحمد:

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله رجل وفتاة، يتعديان على فتاة أخرى بمدخل عقار.

رصد الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بمدخل العقار، لحظة اعتداء الشاب والفتاة على فتاة صغيرة، وحين حاولت الدفاع عن نفسها وصد ضربات الفتاة دفعها الشاب بالحائط لتصطدم رأسها وتسقط أرضا.

وظهر على الفيديو المصور تاريخ الاثنين 10/11 /2025، ونسب متداولو الفيديو لمنطقة السويس، بينما نشره آخرون منسوبا إلى منطقة "جسر السويس".

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الواقعة وملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.