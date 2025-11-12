

المنيا- جمال محمد:

أسفرت أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الثانية بمحافظة المنيا، التي تضم مركزي سمالوط ومطاي، عن حصول مرشحي التحالف الوطني على أعلى عدد من أصوات الناخبين.

ووفقًا لنتائج الحصر العددي، حصل المرشحون الثلاثة على أعلى الأصوات التي تؤهلهم للفوز مباشرة، حيث جاءت النتائج كالتالي: محمد نشأت العمدة، مرشح حزب مستقبل وطن، حصل على أعلى الأصوات بنحو 107,000 صوت، وتوحيد تامر مرشح حزب مستقبل وطن، احتل المركز الثاني بنحو 98,000 صوت.

جاء في المركز الثالث هواري أبو طهير مرشح حزب حماة الوطن، محققًا نحو 82,000 صوت.

تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه الأرقام هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وليست النتيجة الرسمية النهائية، والتي ستُعلن لاحقًا بعد مراجعة جميع الإجراءات القانونية.