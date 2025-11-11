القبض على المتهم بقتل والدته في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على شاب متهم بقتل والدته بطلق ناري داخل منزلهما بمنطقة نزلة بهتيم في شبرا الخيمة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع سيدة تدعى فاطمة عبد الله، 38 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري في الوجه.

كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء عبث نجلها بسلاح ناري، ما أدى إلى خروج طلقة طائشة أصابتها وأودت بحياتها على الفور.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، حيث عاينت جهات التحقيق مسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها، فيما تستمر التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

