على تروسيكل.. مواطن مصاب بجلطة يدلي بصوته في الانتخابات بالأقصر..صور

الأقصر – محمد محروس:

في مشهد يجسد قوة الإرادة والانتماء الوطني، أصر مواطن مُصاب بجلطة، من مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، على التوجه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، رغم حالته الصحية الصعبة.

ونقلت أسرة المواطن وعدد من شباب القرية الناخب على تروسيكل إلى مقر اللجنة الانتخابية بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا، حيث استقبله الأهالي والمشرفون على العملية الانتخابية بترحيب كبير، وساعدوه على الدخول إلى اللجنة ليتمكن من ممارسة حقه الدستوري.

وقال المواطن بصوت متأثر: "أنا عندي جلطة بس حتى لو صحتي تعبتني صوتي حقّي وواجب طالما أقدر أتنفس هأنزل وأشارك دي بلدي، ولازم نقف معاها".

وتشهد محافظة الأقصر اليوم إقبالًا متزايدًا من الناخبين منذ الساعات الأولى، حيث يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية نحو 923 ألف ناخب وناخبة، يدلون بأصواتهم داخل 147 لجنة فرعية موزعة على 3 دوائر انتخابية، لاختيار 3 مرشحين بالنظام الفردي، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية.

وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم والمرضى، بما يعكس حرص الدولة على تمكين جميع المواطنين من المشاركة في أجواء هادئة ومنظمة.