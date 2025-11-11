اللجنة العامة ببني سويف: لم نتلق أي شكاوى أو خروقات خلال يومي التصويت

بني سويف- حمدي سليمان:

أكد المستشار هشام مصطفى، رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى مركز وبندر بني سويف، أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى أو خروقات خلال يومي التصويت، موضحًا أنه تم الاستعانة بقاضٍ بديل في لجنة مدرسة قاسم أمين بمدينة بني سويف بعد اعتذار رئيس اللجنة عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا بتعرض نجلها لوعكة صحية ونقله للعناية المركزة، فضلا عن الاستعانة بقاض آخر في إحدى اللجان لمساعدة رئيس اللجنة بعد ارتفاع الكثافة التصويتية باللجنة.

وأضاف أن لجانًا قضائية ميدانية تابعت سير التصويت، ولم ترصد أي تجاوزات، مؤكدًا أن عملية التصويت سارت بسهولة وانتظام.

ودعا المستشار محمد الروبي، عضو اللجنة العامة، المرشحين والناخبين إلى عدم الالتفات إلى الأرقام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تعبّر عن النتائج الحقيقية، مشيرًا إلى أن عمليات الفرز ستُجرى داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين، ثم تُرسل النتائج ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة تمهيدًا لإعلان الحصر العددي، على أن تُعلن النتيجة النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عقب ضم أصوات المصريين بالخارج.