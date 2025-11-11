إعلان

رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة طلابية للمشاركة في انتخابات النواب -فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

01:16 م 11/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مسيرة طلابية (1)
  • عرض 5 صورة
    مسيرة طلابية (3)
  • عرض 5 صورة
    مسيرة طلابية (2)
  • عرض 5 صورة
    مسيرة طلابية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج – عمار عبدالواحد:

احتشد آلاف الطلاب بجامعة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، في مشهد وطني مبهر يعكس حبهم للوطن، حيث انطلقت بهم مسيرة حاشدة بقيادة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم في الحياة السياسية بمصر، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وفي كلمته التي وجهها للطلاب، أكد الدكتور النعماني أن المشاركة في الانتخابات تتجاوز كونها واجبًا وطنيًا، بل هي "رسالة انتماء وفخر، ودليل على وعيكم ومسؤوليتكم".

ودعا رئيس الجامعة، جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الإيجابية في التصويت، مشيرًا إلى أنهم يمثلون "طاقة الوطن وسنده"، وأن مشاركتهم تبعث رسالة قوية تبرهن على قدرتهم على صياغة مستقبلهم بأيديهم والمساهمة في صناعة القرار السياسي وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.


شاهد البث المباشر:



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس جامعة سوهاج مسيرة طلابية انتخابات النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة