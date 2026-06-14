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بالدرجات.. إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

07:36 م 14/06/2026

طلاب

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أعلنت منطقة منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447 هـ – 2026 م، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من قطاع المعاهد الأزهرية.

الأوائل ونسب النجاح

جاءت في المركز الأول الطالبة ريتاج عبد الرؤوف محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 700 درجة بنسبة 100%.

وحصل على المركز الثاني الطالب ياسين إبراهيم السماحي، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 699.5 درجة بنسبة 99.92%، وحصل على المركز الثاني مكرر الطالب مالك عبد الله حلمي من معهد طور سيناء النموذجي بنفس المجموع والنسبة.

مراكز متقدمة ونسب مرتفعة

وجاءت في المركز الثالث الطالبة شروق محمد فريد رفاعي، بمجموع 699 درجة بنسبة 99.85%، بينما حصل على المركز الرابع الطالب عبد الله محمد مسعد بمجموع 698.5 درجة، والطالبة وسم محمد عبد الحليم (مكرر) بنفس المجموع.

استمرار التفوق بين الطلاب

وحصلت الطالبة نورسين أحمد عبد العزيز على المركز الخامس، يليه الطالب آدم أمجد معروف، ثم الطالبة ياسمينا سامح إبراهيم، والطالبة فريدة محمد ذكي، جميعهم بنسب تجاوزت 99%.

تهنئة من المنطقة الأزهرية

وقدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

أوائل الشهادة الإبتدائية (1)

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نتائج الأزهر 2026 الأزهر الشريف أوائل الابتدائية جنوب سيناء

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