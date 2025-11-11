دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل في مدينة المنيا- صور

محافظ أسوان يتابع إغلاق 190 لجنة في ختام أول أيام انتخابات النواب (صور)

المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا إنهيار جزئي لمنزل بالقرب من ميدان بالاس في حي وسط، دون وقوع خسائر بشرية أو وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا بوقوع حادث إنهيار جزئي لمنزل قديم بحي وسط وغير مأهول بالسكان، مما أثار الخوف بين سكان المنطقة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الانهيار، ولم يُسفر الإنهيار عن وقوع إصابات أو وفيات .

جرى فرض كردون أمني حول المنزل وفصل كافة المرافق عنه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.