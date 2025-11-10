إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث "توكتوك" بالمنوفية

كتب : مصراوي

09:50 م 10/11/2025

حادث توك توك

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم "توكتوك" على طريق "بيجرم - شبرا بخوم" بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة قويسنا. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "محمد.أ"، 19 سنة، وإصابة "كمال.أ"، 20 سنة، وكلاهما من قرية بيجرم.

تم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى قويسنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث توكتوك حادث تصادم حادث سير

