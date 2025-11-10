محافظ أسوان يتابع سير الانتخابات ويشيد بمشاركة السيدات (صور)

بالصور.. إقبال متزايد قبل انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات النواب بالوادي

أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل عدد من اللجان، من بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، مؤكدًا أنه تم تسخير كافة الإمكانات لتقديم نموذج مشرف للعرس الديمقراطي.

أكد المحافظ أن الأمور تسير بشكل مستقر ومتميز، حيث لم يتم رصد أي شكاوى، متوقعًا أن تزيد نسب الإقبال خلال الفترة المسائية مع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء مواعيد عمل الموظفين.

وأشاد كمال بالوعي الكبير لأهالي المحافظة، وخص بالذكر سيدات أسوان اللاتي يشاركن بإيجابية ملحوظة لاختيار من يمثلهم بحرية وشفافية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تنفيذ الخطة المحكمة التي تشمل محاور التأمين الأمني، والطبي، والحماية المدنية، والمرافق العامة، لضمان خروج العملية الانتخابالية بالشكل الذي يليق بأسوان.