فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، وذلك في لجنة مدرسة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.

وتجرى انتخابات النواب بمحافظة الإسكندرية من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.