إعلان

فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:11 م 10/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (1)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (5)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (6)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (7)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (8)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (9)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (3)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (11)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (10)
  • عرض 11 صورة
    انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، وذلك في لجنة مدرسة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.

وتجرى انتخابات النواب بمحافظة الإسكندرية من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 محمد فرج عامر نادي سموحة الرياضي مجلس النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)