الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية دوره في بناء مستقبل الوطن ودعم مسيرته الديمقراطية.



جاء ذلك خلال إدلاء المحافظ بصوته اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنة مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.



وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتنفيذ خطة العمل التي أُعدت مسبقًا لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، مشددًا على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.



وأوضح أنه تم منذ السابعة صباحًا تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية ميدانيًا بالتنسيق مع المديريات الخدمية وشركات المرافق والأحياء، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات طارئة والتعامل معها على الفور، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات حتى انتهاء التصويت.



وتشهد محافظة الإسكندرية انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى، حيث تضم خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي.



وتستقبل اللجان نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب مقاعد نظام القوائم.