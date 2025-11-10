بالصور- محافظ المنوفية يزور مصابي حريق مصنع السادات

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:



حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التوجه إلى مستشفى السادات العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حريق مصنع للكيماويات بمدينة السادات، للتأكد من تقديم الدعم والرعاية الطبية الشاملة لهم، بحضور وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.



واطمأن المحافظ على الحالة العامة للمصابين، مشددًا على رفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانات الطبية، مع المتابعة اللحظية والمستمرة حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدًا أنه سيتابع شخصيًا تقديم الإسعافات الأولية والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات المطلوبة لكل الحالات، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة.



كما قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفى، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمده بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد المحافظ أنه فور ورود البلاغ توجه مباشرة لموقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، ووجّه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لجميع المصابين.