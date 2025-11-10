الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، فعالية رمزية شارك فيها الطلاب والمعلمون وعدد من القيادات بالمديرية، رفعوا خلالها أطول علم مصري على مستوى المحافظة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشملت الفعالية تنظيم حملات توعية أمام المدارس واللجان وفي عدد من الشوارع، للتأكيد على أهمية الإدلاء بالصوت كحق دستوري وواجب وطني، وإبراز دور كل مواطن في دعم المسيرة الديمقراطية واستقرار الوطن.

وتجرى انتخابات النواب بمحافظة الإسكندرية من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.