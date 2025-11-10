ضبط 10 أطنان أسماك مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على أنه «لن نسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يثبت تورطه في أي مخالفة».

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، تحت إشراف المهندس أحمد القواشتي، نفذت حملات مكثفة على ثلاجات الأسماك ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمركز أولاد صقر، أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 400 كرتونة سمك مجمد بإجمالي 8 أطنان بدون فواتير، كما تم ضبط 119 كرتونة أسماك مجمدة متنوعة بإجمالي 2 طن و135 كيلوجرامًا مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 5 كيلوجرامات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محطة تموين سيارات لتجميعه 500 لتر بنزين 80 بغرض الإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 5 أسطوانات بوتاجاز منزلية داخل مزرعة دواجن تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب تحرير محاضر ضد عدد من المواطنين لتجميعهم 60 أسطوانة بوتاجاز بقصد الإتجار بها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة أمام المواطنين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.