محافظ البحيرة: انتظام فتح جميع اللجان في أول أيام انتخابات مجلس النواب

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في الموعد المحدد بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانًا ببدء فعاليات اليوم الأول من التصويت.

جاء ذلك خلال متابعتها لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الأمنية والمعنية، حيث يجرى التواصل بشكل لحظي مع جميع المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العمل باللجان العامة والفرعية، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين جميع المقار الانتخابية.

ودعت المحافظ أبناء البحيرة إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، مؤكدة التزام المحافظة بالحياد والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع تيسير الإجراءات لضمان نجاح العملية الانتخابية بالشكل اللائق بالمحافظة.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم أولى أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم والتأمين الكامل داخل مختلف اللجان بمحافظة البحيرة.

وتضم محافظة البحيرة كتلة تصويتية تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.