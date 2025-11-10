طوابير ممتدة.. مشاركة واسعة في أولى ساعات التصويت بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة قنا إقبالًا ملحوظًا منذ اللحظات الأولى لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث اصطفت أعداد كبيرة من المواطنين في طوابير طويلة أمام المقرات الانتخابية، في مشهد يعكس حرص أبناء المحافظة على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في صنع مستقبلهم السياسي.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، موضحًا أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير فرق للمساعدة داخل اللجان بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع.

وخلال جولته التفقدية شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والوقائية داخل المقرات الانتخابية، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويعكس وعي المواطنين ودورهم في دعم المسار الديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل دعمًا لمسيرة التنمية والإصلاح في الدولة المصرية.

يذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركز انتخابي بمختلف المراكز والمدن، ويتنافس على المقاعد الفردية 129 مرشحًا إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألف و411 ناخبًا.