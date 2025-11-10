الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، وفداً صينياً رفيع المستوى من وزارة الموارد الطبيعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية البحرية المستدامة.

وتركزت المباحثات حول تفعيل دور "المركز الصيني-الأفريقي لعلوم البحار"، الذي أُنشئ بالمعهد مطلع عام 2023 برعاية وزير التعليم العالي المصري ونظيره الصيني. ويُعد المركز منصة علمية لتنفيذ برامج موجهة للدول الأفريقية والشرق الأوسط، بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم التنمية البحرية المستدامة.

وقد استقبلت الوفد الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد، والدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر ورئيس المركز الصيني-الأفريقي، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد. وضم الوفد الصيني كلاً من الدكتور روان بيان، ممثل وزارة الموارد الطبيعية بمقاطعة تشيانج، والدكتور يانج، مدير إدارة المناطق البحرية، والدكتور ليان يانج، مدير إدارة التخطيط الإقليمي، والدكتور تشو هيان، الممثل العام للوزارة، بالإضافة إلى نائب رئيس أكاديمية العلوم البحرية بالمقاطعة.

وأعرب الوفد الصيني عن تقديره لما يمتلكه المعهد من خبرات وبنية علمية متطورة، مؤكداً أنه شريك فاعل في مشروعات التعاون الدولي، وذلك في إطار دور مصر الريادي وسعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور مصر الريادي وحرصها على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.