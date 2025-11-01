تقدم كبير لجامعة بني سويف في تصنيف ليدن للتعليم والبحث العلمي

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة الحادية عشرة على مستوى الجامعات المصرية، والسادسة والثلاثين على مستوى الجامعات الإفريقية، والمرتبة 1108 عالميًا، وذلك في تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition).

وأوضح الدكتور طارق علي أن الجامعة حققت أيضًا نتائج متميزة في التصنيفات المتخصصة محليًا، إذ جاءت في المرتبة الثامنة في العلوم الفيزيائية والهندسية، والثانية عشرة في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والثالثة عشرة في علوم الحياة والأرض، والواحدة والعشرين في العلوم الرياضية والحاسب الآلي.



وأشار الدكتور طارق إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، بما يعزز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف ليدن يعتمد على بيانات حديثة من قاعدة Open Alex، ويقدّم مؤشرات متعددة الأبعاد للأداء الجامعي تشمل التأثير العلمي والتعاون الدولي والنشر المفتوح، كما يعرض مؤشرات مطلقة ونسبية لتقديم صورة متكاملة عن الأداء الأكاديمي، مستندًا إلى بيانات دقيقة وشفافة تضمن موضوعية واستقلالية النتائج.

وأوضحت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أنه في النسخة التقليدية من تصنيف ليدن، حصدت الجامعة المرتبة العاشرة محليًا، والمركز الثامن والعشرين إفريقيًا، والمركز 1102 عالميًا. كما حققت في التخصصات محليًا المرتبة التاسعة في العلوم الفيزيائية والهندسية، والعاشرة في العلوم الحيوية الطبية والصحية، والحادية عشرة في علوم الحياة والأرض.