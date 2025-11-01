لدغات العقارب تُصيب طفلين في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تعرّض طفلان، اليوم السبت، للدغات عقارب سامة في مركزين مختلفين بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول طفلين مصابين بلدغات عقارب سامة إلى مستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي.

وتبين أن المصابين هما:

- زياد محمود أحمد، 14 عامًا، مقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة، وتعرّض للدغة عقرب سام.

- الطفلة رحمة أحمد السيد، عام و3 أشهر، مقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل الطفلين إلى المستشفيين لتلقي العلاج اللازم، وحقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهما الصحية.