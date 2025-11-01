أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، عن الانتهاء من استعداداتها لنقل وقائع الاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال بث مباشر عبر أكثر من 45 شاشة عرض موزعة على المراكز والأحياء ومراكز الشباب وقصور الثقافة، بالإضافة إلى جامعة أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه تم تحديد مواقع شاشات العرض وتجهيزها في مختلف أنحاء المحافظة، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي الذي يعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة، ويبرز مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية.

وأوضح المحافظ أن توزيع الشاشات جاء وفق خطة مدروسة لضمان تغطية أكبر عدد من المناطق الحيوية والميادين العامة، بما يسهل على المواطنين من مختلف القرى والمراكز الوصول إليها. وأضاف أن البث سيتضمن فقرات الحفل الرسمية، إلى جانب مواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته النادرة، في أجواء احتفالية تعبّر عن اعتزاز المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين.

وتشمل مواقع الشاشات: ميدان الحرب والسلام، محيط ديوان عام المحافظة، المنفذ بحي شرق، ميداني المجذوب والمحطة بحي غرب، ميدان الساعة بالقوصية، ميدان أبو جبل بديروط، ميدان القلعة بمنفلوط، بالإضافة إلى مركز شباب نجع سبع، وقرى إسكندرية التحرير، المطيعة، ودرنكة بمركز أسيوط.

كما تم تخصيص شاشات عرض في ميدان صينية الواسطى بمركز الفتح، بجوار الوحدة المحلية بالبداري، ميدان التحرير بساحل سليم، وأمام مجالس المدن في أبوتيج وصدفا وأبنوب، إلى جانب شاشة في ميدان المحطة بمدينة الغنايم.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تجهيز شاشات عرض داخل مراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة، بهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء ثقافية وترفيهية آمنة ومنظمة. كما سيتم تنظيم ورش فنية وتثقيفية بالتعاون مع كلية التربية النوعية ومديرية الثقافة، للتعريف بتاريخ مصر القديم وحضارتها، وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا الصرح الحضاري الذي يُعد من أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيشارك في متابعة البث الرئيسي للاحتفال من قصر ثقافة أسيوط، إلى جانب القيادات التنفيذية، والشباب، والطلاب، وعدد من المثقفين، في احتفالية كبرى تواكب هذا الحدث العالمي الذي يجسد اعتزاز المصريين بماضيهم وثقتهم في مستقبلهم.

وفي سياق متصل، تنظم جامعة أسيوط، غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، فعالية لمتابعة البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي داخل الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ويشارك في الفعالية نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة، حيث سيتم عرض الاحتفالية على شاشة كبيرة داخل القاعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد لحظة تاريخية فارقة تفخر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي العملاق يُجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال مشروع وطني يجمع بين الأصالة والحداثة، ويُرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للثقافة والسياحة.