في 48 ساعة.. 44 محضرًا وضبط 510 لترات بنزين في حملة لتموين القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة يومي 8 و9 أكتوبر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد المخالفة، وتحرير 44 محضر جنح تموينية.

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار، مدير المديرية، أن المضبوطات شملت 510 لترات بنزين وسولار قبل بيعها في السوق السوداء، و180 لتر زيت طعام مجهول المصدر، و100 كجم دواجن غير صالحة، بالإضافة إلى كميات من السجائر والدقيق والسناكس المنتهي الصلاحية.

كما تضمنت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، وغلق المحال أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وأكد مختار استمرار الحملات اليومية على مختلف الأسواق والأنشطة التجارية في نطاق المحافظة لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.