سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على الحريق الهائل الذي اندلع في مستشفى راقودة التخصصي بمنطقة كرموز بمحور المحمودية، ويجري عمليات التبريد.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في مستشفى راقودة التخصصي بمحور المحمودية بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة 16 سيارة إطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في الطابقين الثالث والرابع علوي بالمستشفى المكون من 12 طابقًا وامتداده لواجهة المبنى بالكامل.

أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من واجهة المستشفى وتلفيات أخرى بالداخل، واحتراق 3 سيارات تصادف وقوفها أمام المستشفى وقت الحريق، فيما جرى إخلاء كافة المرضى المقيمين بالمستشفى، إلى 3 مستشفيات هي "فاطمة الزهراء، كرموز العمالي، جمال عبد الناصر".