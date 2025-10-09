مستقبل وطن يعلن أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية بدوائر البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أعلن حزب مستقبل وطن، أسماء مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب بنطاق محافظة البحيرة.



وضمت قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية:



الدائرة الأولى، ومقرها بندر دمنهور: سناء أنور محمد برغش، وشهرتها سناء برغش، رقم 1، رمز القلم.



الدائرة الثانية، ومقرها بندر كفر الدوار: محمود عبدربة محمد عبدربة، وشهرته محمود زيدان، رقم 1، رمز كتاب، ومحمود عادل سعد جادالله شعلان، وشهرته محمود شعلان، رقم 2، رمز سنبلة القمح.



الدائرة الرابعة، ومقرها مركز المحمودية: سامح عبدالمحسن علي شاور، وشهرته سامح شاور، رقم 1، رمز أباجورة.



الدائرة السابعة، ومقرها مركز أبو المطامير: خالد عبدالرحمن غضابي، وشهرته خالد صقر، رقم 1، رمز مسدس.



الدائرة التاسعة، ومقرها مركز كوم حمادة: عاصم عبدالعزيز فهيم مرشد، وشهرته عاصم مرشد، رقم 1، رمز سلم.



وأوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالبحيرة، أن اختيار المرشحين جرى وفق أسس محددة وبالتعاون الكامل مع أمناء المراكز وأعضاء الحزب، واستطلاع آراء المواطنين، مشيراً إلى أن السمعة الطيبة والتاريخ السياسي والاجتماعي ونظافة اليد والشعبية كانت من أبرز معايير الاختيار.



وأضاف أن نواب الحزب يعملون على تلبية طلبات المواطنين في نطاق المحافظة وليس داخل دوائرهم فقط، مؤكداً أن مقرات الحزب بالمراكز والأقسام تواصل استقبال طلبات المواطنين بشكل دائم.



ومن جانبه، أكد أمين الجنبيهي، أمين إعلام المحافظة، أن الحزب بالبحيرة انتهى من وضع اللمسات النهائية استعداداً لانتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بمقر أمانة المحافظة برئاسة أمين المحافظة لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية منذ تقديم أوراق الترشح وحتى إعلان النتائج.