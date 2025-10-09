إعلان

لمواجهة الأمطار.. محافظ الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:21 م 09/10/2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (39)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (37)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (35)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (36)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (33)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (31)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (34)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (38)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (29)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (28)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (27)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (26)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (32)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (25)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (24)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (21)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (20)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (19)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (1)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (30)
  • عرض 22 صورة
    هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية (23)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع عدم استقرار حالة الطقس، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى غزيرة الشدة.

كانت أحياء متفرقة من الإسكندرية شهدت، صباح اليوم، هطول أمطار مفاجئة وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وكلف المحافظ المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك من خلال أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة.

وتتعرض الإسكندرية على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق أحمد خالد مواجهة الأمطار حالة الطوارئ رفع درجة الاستعداد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟