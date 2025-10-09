إعلان

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:02 م 09/10/2025

تصادم دراجة نارية وسيارة

بني سويف-حمدي سليمان:


لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.


كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.


انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أيمن.ر.ع"، 32 عامًا، متأثرًا بإصاباته داخل قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي، بينما أُصيب "عمرو.س.ر"، 28 عامًا، باشتباه نزيف داخلي.


جرى إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص حادث تصادم بني سويف

