محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث الطريق الصحراوي ويقدم دعمًا لأسر الضحايا

الأقصر - محمد محروس:

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على حالة المصابين في الحادث المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقدا غرف المرضى ووجها بتوفير كافة أوجه الرعاية والعلاج على مدار الساعة. كما اطمأنا على الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وكلف المحافظ محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بصرف إعانات عاجلة وفورية لأسر المتوفين والمصابين، مؤكدًا وقوف المحافظة الكامل إلى جانبهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الأليم.