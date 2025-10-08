إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق الحادثة - القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتنوّعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم.

جرى رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تم التحفظ على السيارة لفحصها وتحديد أسباب الحادث، والتي يُرجح أن تكون بسبب السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.