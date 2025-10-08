البحيرة - أحمد نصرة:

علق النائب السابق عصام الصافي على مقطع الفيديو والصور المتداولة التي يظهر خلالها بملابس ممزقة أثناء تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وقال الصافي: "كان الزحام فوق الوصف، زحام رهيب ما شفتوش قبل كده، والناس للأسف ما عندهاش نظام".

ونفى النائب السابق أن يكون تمزق قميصه ناتجًا عن مشاجرة أو مشادة: "مفيش أي خناقات حصلت، هو مجرد الزحام بس، وحد إيده شبكت في القميص قطعه، وحابب أشكر الشرطة اللي تعبت كتير في التنظيم".

وأضاف المرشح المحتمل: "ما كانش ينفع أرجع أغير القميص، أنا رايح من بدري، من بعد صلاة الفجر، وما صدقت الدور جه عليا، فقررت أدخل على وضعي ده".