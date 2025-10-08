إعلان

بعد ظهوره بملابس ممزقة.. المرشح يروي تفاصيل دخوله لجنة الانتخابات بالبحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

10:12 م 08/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    النائب السابق عصام الصافي (5)
  • عرض 5 صورة
    النائب السابق عصام الصافي (2)
  • عرض 5 صورة
    النائب السابق عصام الصافي (3)
  • عرض 5 صورة
    النائب السابق عصام الصافي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

علق النائب السابق عصام الصافي على مقطع الفيديو والصور المتداولة التي يظهر خلالها بملابس ممزقة أثناء تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وقال الصافي: "كان الزحام فوق الوصف، زحام رهيب ما شفتوش قبل كده، والناس للأسف ما عندهاش نظام".

ونفى النائب السابق أن يكون تمزق قميصه ناتجًا عن مشاجرة أو مشادة: "مفيش أي خناقات حصلت، هو مجرد الزحام بس، وحد إيده شبكت في القميص قطعه، وحابب أشكر الشرطة اللي تعبت كتير في التنظيم".

وأضاف المرشح المحتمل: "ما كانش ينفع أرجع أغير القميص، أنا رايح من بدري، من بعد صلاة الفجر، وما صدقت الدور جه عليا، فقررت أدخل على وضعي ده".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب عصام الصافي انتخابات مجلس النواب حوش عيسى البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل