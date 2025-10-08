"العربيات بقت خردة".. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وملاكي بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للحادث المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور شمال الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حيث تصادمت سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة بين كسور وجروح وكدمات.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي وعدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والاطمئنان على المصابين، كما جرى رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتُظهر الصور الأولى من موقع الحادث تهشّم مقدمة السيارتين بالكامل وتناثر الحطام على الطريق، وسط جهود مكثفة من قوات الأمن والإسعاف لإنقاذ المصابين ونقلهم بسرعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.