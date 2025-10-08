محافظ الإسماعيلية يفتتح طريقًا حيويًا يربط الحمادات بأبو عطوة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال إنشاء طريق أبو عطوة – السحارة – الحمادات، والذي يُعد أحد المحاور المرورية الحيوية الجديدة، ويمثل شريانًا هامًا يربط بين منطقة أبو عطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات، وصولًا إلى أبو آدم وطريق البلاچات، بطول 3.5 كم.

وحرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذا الإنجاز، الذي وصفه المواطنون بأنه "حلم طال انتظاره"، وجاء تحقيقه خلال فترة وجيزة عقب زيارة المحافظ للمنطقة في يناير الماضي.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لمديرية الطرق والنقل، ومركز ومدينة الإسماعيلية، وقرية نفيشة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية. كما أشاد بتعاون المواطنين أثناء أعمال إزالة الإشغالات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات الخدمية، خاصة مع اكتمال دخول المرافق مثل الغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل، أن الطريق كان في السابق مدقًا ترابيًا بعرض يتراوح بين 3 و4 أمتار، وتمت توسعته ليصل إلى 10 أمتار. وجاء تنفيذ المشروع بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية الطرق والنقل، من خلال إزالة المخالفات والإشغالات لتنفيذ هذا المحور الحيوي.

وشملت الأعمال نقل أعمدة الإنارة بالطريق، وترفيقه بالكامل عبر تعديل شبكة مياه الشرب، وحل مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق. وقد بدأت الأعمال في 1 فبراير 2025 بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 25 مليون جنيه.

وكان المحافظ قد قام في يناير الماضي بجولة تفقدية شملت قرى أبو عطوة، عزبة السحارة، الحمادات، وأبو آدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجّه خلالها بمد الطريق الواصل من الشارع التجاري بأبو عطوة في منطقة الدبابات إلى مقابر أبو عطوة بالسحارة، وصولًا إلى الحمادات ثم عزبة آدم وطريق البلاچات.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لخلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين للطرق في المراكز والقرى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وربط القرى ببعضها البعض.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس وائل المصري، رئيس قرية نفيشة، والمهندسة نادية سليمان، المدير التنفيذي للمشروعات بمديرية الطرق والنقل، وعصام نصار، مدير عام العلاقات العامة، والدكتورة رشا فرحان، مدير مكتب متابعة المحافظ.