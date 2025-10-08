بالصور- غلق وتشميع هايبر شهير بأسوان لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديريات التموين والصحة والطب البيطري بمحافظة أسوان حملاتها المشتركة مع جهاز حماية المستهلك على الأسواق ومحال المواد الغذائية والمطاعم، للتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، تم تنظيم حملة مكبرة للتفتيش على أماكن تداول الأغذية بمدن المحافظة، بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأضاف "أبو المجد" أن الحملة نجحت في غلق وتشميع هايبر شهير بدائرة قسم أول أسوان، لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية وإجراءات التراخيص، وضبطت بداخله سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار "أبو المجد" إلى أنه تم ضبط 540 كيلوغرامًا من الأغذية الفاسدة كانت معدة للتداول بين المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.