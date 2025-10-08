ننشر أسماء مصابي حادث تصادم طريق "شبرا- بنها الحر" بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًا مروعًا إثر تصادم سيارتي سوزوكي مع ميكروباص أعلى الطريق بعد بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بإصابات متفرقة ووفاة أحدهم متأثرًا بجراحه.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوات الشرطة والمرور يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية على الطريق.



وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مما أدى إلى تدهور إحدى السيارات وإصابة عدد من الركاب بإصابات متنوعة.



وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: هشام الكويسي محمد حسن 35 سنة منيا منوفية مصاب بجرح بالرأس طوله 3 سم واشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد عماد الدين عطية 26 سنة منيا منوفية مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وخلع بالكتف الأيسر، أماني أشرف فتحي 29 سنة منيا منوفية مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، عادل صابر لبيب 25 سنة منيا منوفية مصاب بكسر مفتوح بالساق الأيمن وما بعد الارتجاج، محمود أيمن عبد العاطي يونس 28 سنة منيا منوفية مصاب بسحجات متعددة ولفظ أنفاسه متأثرًا بإصاباته.



كما تضمنت القائمة:وجدي جمال الدين عبد الخالق 66 سنة منيا منوفية مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، سما أيمن سيد أحمد بيومي 19 سنة منيا منوفية مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد ضياء عبد الغفور 24 سنة منيا منوفية مصاب بجرح بالرأس طوله 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة، فتوح أحمد فتوح 23 سنة منيا منوفية مصاب بسحجات وكدمات بالساق.



وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.