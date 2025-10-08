محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم

جنوب سيناء - رضا السيد:



شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومعدلات الإنجاز بها.



وخلال الاجتماع، جرى عرض تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ والملاحظات الفنية الخاصة بعدد من المشروعات، إلى جانب مناقشة خطة التطوير الشاملة لمدينة سانت كاترين، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل المدينة إلى وجهة عالمية للسياحة الروحية والبيئية.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم يحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تجسد مفهوم التعايش والسلام بين الأديان، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.



كما استعرض المحافظ مطالب المحافظة واحتياجاتها لاستكمال بعض المرافق والخدمات، التي من شأنها دعم البنية التحتية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة.



وأكد المحافظ، أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والوزارات المعنية، لضمان تحقيق التكامل في تنفيذ عناصر المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع الأطراف المشاركة في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير.



وفي ختام الاجتماع، أشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الفاعل لمجلس الأمناء والجهات التنفيذية المشاركة.



كما أكد أن ما تشهده مدينة سانت كاترين من تطوير يأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على الطابع الروحي والبيئي الفريد للمدينة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والثقافية لتظل رمزًا عالميًا للتسامح والتلاقي بين الأديان.