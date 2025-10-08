مرشح بكفر الشيخ: رؤيا في الحلم دفعتني للبرلمان وسأستجوب وزير الزراعة

كفر الشيخ - إسلام عمار:



في مشهد يتسم بالبساطة والتحدي أمام مجمع محاكم كفر الشيخ الابتدائية، برز مدحت محمد جنيدي، 55 عامًا، وسط حشود المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب.

الخمسيني، الذي يحمل دبلوم تجارة ويقيم بعزبة طاهر بمركز كفر الشيخ، تقدم بأوراقه مرتدياً جلبابه العادي، حاملاً ملف الترشح وسندويتش في يده، لينافس على مقعد الدائرة الأولى (كفر الشيخ وقلين).

كشف مدحت جنيدي لـ "مصراوي" عن سبب ترشحه غير التقليدي: "رؤيا في المنام إن بقيت نائب سبب ترشحي"، أكد المرشح المحتمل أن تلك الرؤيا أوحت له بضرورة التواجد تحت قبة البرلمان، وبعد أن عرض الأمر على أصدقائه، شجعوه على خوض الانتخابات والدفاع عن حقوق الناس، وبشكل خاص فئة الفلاحين.

ليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها "جنيدي" للمقعد النيابي، فقد كشف عن ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025 للمرة الرابعة، موضحا أنه سبق له الترشح في دورات 2000 و2005 و2010، وحصل في الأخيرة على عدد أصوات لافت بلغ 26 ألف صوت.

ويؤكد المرشح أن دافعه الأساسي هو الدفاع عن حقوق البسطاء والفلاحين، لاسيما في ظل معاناتهم مع الجمعيات الزراعية فيما يخص الحصول على الكيماوي وجميع المستلزمات الزراعية الأساسية.

وفي خطوة تعكس جديته تجاه قضايا قاعدته الانتخابية، أعلن جنيدي عن أول تحرك سيقوم به حال وصوله إلى البرلمان: "أول خطوة سوف أتخذها في حالة الوصول تحت قبة البرلمان عمل استجواب لوزير الزراعة بسبب الفلاحين"، وبرر ذلك بقوله: "لا يوجد نائب تحدث عن معاناة الفلاحين ويرصد مشاكلهم على الطبيعة"، مؤكداً عزمه على أن يكون صوتهم المدافع عن مصالحهم الحيوية.

