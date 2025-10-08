بالصور- بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب في بورسعيد

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وتخوض محافظة بورسعيد انتخابات مجلس النواب هذا العام بمقعدين فردي موزعين على دائرتين، إلى جانب تمثيلها بمقعدين آخرين في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا.

ويقدم المرشح عدد من المستندات إلى اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد منها: السيرة الذاتية، وصورة شخصية حديثة مقاس 4 في 6، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو حزبيًا، وذلك بإرفاق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب، وإقرار الذمة المالية والزوجة وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليه، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد مميكنة.

كما يتقدم المرشح بصورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من المحرومين مؤقتًا من الترشح، وشهادة تفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار، فضلًا عن التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر..