

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب النظيفة للمناطق التي تأثرت بانقطاع المياه بشكل اضطراري ومؤقت في عدد من مناطق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ في إحدى طلمبات الدفع الرئيسية بمحطة المراغي للصرف الصحي، والذي تسبب في توقف مؤقت لضخ المياه بعدة مناطق بالمدينة.

ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة.

وأكد اللواء أبو النصر دعم المحافظة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الكسح التابعة لجهاز الإنقاذ السريع والأحياء والمراكز للمشاركة في أعمال الشفط والإصلاح، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه تدريجيًا عقب الانتهاء من الإصلاحات.

وشدد على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى عودة الخدمة بشكل كامل إلى جميع المناطق المتأثرة.

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال الصيانة وعمليات شفط المياه لتسهيل حركة فرق الإصلاح داخل الموقع، موجّهًا بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لضمان إعادة تشغيل الطلمبات بكامل طاقتها التشغيلية في أسرع وقت.

وأوضح أن محطة المراغي تضم 4 طلمبات رئيسية بطاقة إجمالية تبلغ 800 لتر/ثانية (بواقع 200 لتر لكل طلمبة)، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بالفعل إلى معظم مناطق حي شرق وجزء كبير من حي غرب، فيما تتواصل أعمال الصيانة لاستكمال إعادة الضخ إلى باقي المناطق في أقرب وقت ممكن.